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Узбекистан відмовився від «газового союзу» з Росією
13:25 08.12.2022 |
Узбекистан може підписати комерційні контракти про постачання газу з Росією, проте вступати в запропонований газовий союз із РФ та Казахстаном не збирається.
Про це заявив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов, передає DW.
"Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ", - сказав він, наголосивши, що його країна купуватиме паливо у Росії та інших країн лише за вигідних цін і контрактних умов.
За його словами, попри те, що Узбекистан відчуває гостру нестачу газу, у низці регіонів планово відключають електроенергію, а подекуди призупинено роботу газових заправок, влада не має наміру ставити під загрозу національні інтереси, економіку та незалежність.
"Узбекистан веде переговори про закупівлю електроенергії із сусідніх країн, але не через якийсь альянс чи союз", - зазначив Мірзамахмудов.
Він додав, що навіть якщо з Росією буде укладено угоду про постачання газу, це не означатиме союзу. "Узбекистан не має спільного кордону з Росією. Тому будуть проведені переговори щодо його постачання через сусідній Казахстан. Це буде технічний контракт", - пояснив міністр.
Раніше ініціативу створення газового союзу з Узбекистаном обговорювали президенти Росії та Казахстану - Владімір Путін та Касим-Жомарт Токаєв. Однак, на думку експертів, ані Астана, ані Ташкент у ньому не зацікавлені через загрозу вторинних санкцій.
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