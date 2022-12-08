Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Узбекистан відмовився від «газового союзу» з Росією

 

Узбекистан може підписати комерційні контракти про постачання газу з Росією, проте вступати в запропонований газовий союз із РФ та Казахстаном не збирається.

Про це заявив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов, передає DW.

"Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ", - сказав він, наголосивши, що його країна купуватиме паливо у Росії та інших країн лише за вигідних цін і контрактних умов.

За його словами, попри те, що Узбекистан відчуває гостру нестачу газу, у низці регіонів планово відключають електроенергію, а подекуди призупинено роботу газових заправок, влада не має наміру ставити під загрозу національні інтереси, економіку та незалежність.

"Узбекистан веде переговори про закупівлю електроенергії із сусідніх країн, але не через якийсь альянс чи союз", - зазначив Мірзамахмудов.

Він додав, що навіть якщо з Росією буде укладено угоду про постачання газу, це не означатиме союзу. "Узбекистан не має спільного кордону з Росією. Тому будуть проведені переговори щодо його постачання через сусідній Казахстан. Це буде технічний контракт", - пояснив міністр.

Раніше ініціативу створення газового союзу з Узбекистаном обговорювали президенти Росії та Казахстану - Владімір Путін та Касим-Жомарт Токаєв. Однак, на думку експертів, ані Астана, ані Ташкент у ньому не зацікавлені через загрозу вторинних санкцій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5232
  0,3182
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3988  0,06 0,16 40,1758  0,05 0,12
EUR 40,8231  0,12 0,29 41,8858  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес