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АНАЛІТИКА

Італія скоротила залежність від російського газу з 40% до 10% – Єврокомісія

 

Італія менш ніж за рік зменшила залежність від російського газу з 40% до 10%, заявила в середу президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на заходах, присвячених 120-річчю Університету Бокконі в Мілані.

"Італія - одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу. Путін скоротив експорт трубопровідного газу до Європи на 80% за останні вісім місяців. Але нам вдалося це компенсувати. І Італія є чудовим прикладом. Раніше ви імпортували 40% газу із Росії, а тепер ця частка скоротилася приблизно до 10% завдяки дивовижним зусиллям щодо диверсифікації постачань", - заявила вона.

У квітні Італія підписала меморандум про збільшення імпорту газу з Алжиру. Пізніше італійський уряд анонсував збільшення внутрішнього видобутку газу вдвічі, щоб зменшити залежність від Росії.

Також повідомлялося про намір Італії побудувати газопровід з Іспанії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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