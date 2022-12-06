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США та Ізраїль розроблятимуть лазерну протиракетну зброю
09:09 06.12.2022 |
Американська компанія - виробник зброї Lockheed Martin та ізраїльська державна оборонна компанія Rafael спільно розроблятимуть системи високоенергетичної лазерної зброї. Між підприємствами було підписано відповідний договір.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
У спільній заяві компаній зазначається, що угода включає розробку, тестування та виробництво системи у США та Ізраїлі.
Засновано майбутню розробку буде на системі лазерного захисту Iron Beam, яка вже була розроблена Rafael та Міноборони Ізраїлю.
Iron Beam, маючи високу потужність 100 кВт, має стати оперативною наземною системою протиповітряної оборони від ракет, мінометів, безпілотників та інших загроз, безпосередньо уражаючи цілі високоенергетичними лазерами.
Нагадаємо, влітку Ізраїль та США оголосили про початок партнерства в галузі технологій.
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