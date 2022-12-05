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Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
12:31 05.12.2022 |
Компанія Apple, виробник цифрової електроніки, має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Такому рішенню компанії сприяли заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу, у ході яких сотні робітників заводу Foxconn Technology Group влаштували протести через обмеження, спрямовані на придушення спалаху коронавірусу.
Фахівці компанії Apple, які відповідають за постачання комплектуючих та побажали залишитися неназваними, зазначають, що компанія більше не почувається комфортно, коли значна частина її бізнесу сконцентрована в одному регіоні.
У Apple заявили, що одне з рішень полягає у залученні більшої кількості збирачів, у тому числі у сусідніх з Китаєм Індії та В'єтнамі.
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