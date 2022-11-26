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Ірландія і Франція уклали угоду на будівництво підводної ЛЕП за 1,6 млрд євро
15:37 25.11.2022 |
Ірландія і Франція у п'ятницю, 25 листопада, уклали угоду про будівництво підводної лінії електропередач Celtic Interconnector вартістю 1,6 млрд євро, пише Financial Times.
Лінія протяжністю 575 км матиме потужність 700 МВт і дозволить з'єднати Ірландією з рештою Європейського Союзу. Зараз енергосистема острівної Ірландії не має з'єднання з континентом.
Більшу частину електроенергії Ірландія зараз імпортує з Великої Британії, але в майбутньому країна планує стати великим гравцем на ринку відновлювальної енергетики.
"Ірландія побудує близько 10 000 МВт нових відновлювальних джерел енергії впродовж наступних 10 років. За допомогою Celtic Interconnector цю енергію можна буде експортувати в Європу через Францію, що насправді важливо з точки зору економічного обґрунтування використання ВДЕ", - сказав радіо RTÉ Марк Фоулі, керівник ірландської енергомережі Eirgrid.
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