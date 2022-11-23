Фінансові новини
- |
- 23.11.22
- |
- 09:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Атака Ірану на ізраїльський танкер: ВМС США виявили уламки «Шахеда»
08:55 23.11.2022 |
Аналіз уламків показав, що той же тип іранського безпілотника, який Тегеран поставив Росії для війни в Україні, використали для нападу на комерційний танкер біля узбережжя Оману.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
П'ятий флот ВМС США, що базується у Бахрейні, опублікував подробиці свого розслідування нападу.
У ньому йдеться, що безпілотник проробив 76-сантиметрову дірку в задній частині корабля. Вибух пошкодив корабельний котел, резервуар для питної води та рятувальний пліт.
"Іранський напад на комерційний танкер, що проходить через міжнародні води, був навмисним, кричущим і небезпечним, оскільки він поставив під загрозу життя екіпажу корабля і дестабілізував безпеку на морі на Близькому Сході", - заявив командувач ВМС США на Близькому Сході віцеадмірал Бред.
В останні роки у водах Перської затоки відбувалися напади на танкери, які відбувалися під час загострення регіональної напруги у відносинах з Іраном.
Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль звинуватив Іран у нападі на танкер Pacific Zircon під ліберійським прапором, яким керує підконтрольна Ізраїлю компанія Eastern Pacific Shipping.
Компанія заявила, що були незначні пошкодження корпусу, але не було витоку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський зможе вимагати від держави щонайменше 13 мільярдів через вилучення акцій «Укрнафти» та «Укртатнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ
|В окупантів залишилося 13% «Іскандерів», 37% «Калібрів» та половина Х-101 та Х-555 - Резніков
|ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну
|Сбу прийшла в Києво-Печерську Лавру. Шукають осередок «русского міра»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина думала, що Україні краще здатися, а Франція не вірила у війну, - Джонсон
|Атака Ірану на ізраїльський танкер: ВМС США виявили уламки «Шахеда»
|США прискорили поповнення запасів зброї для передачі Україні
|Фінансові «партнери» рф відмовляються від платіжної системи «Мир» - Bloomberg
|Мінфін США розʼяснив окремі деталі цінової політики для російської нафти
|ЄС запропонував запровадити перехідний період для ліміту цін на нафту з Росії, - Bloomberg
Бізнес
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії