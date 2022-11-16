Безпілотник атакував нафтовий танкер біля узбережжя Оману

Біля узбережжя Оману у вівторок ввечері було здійснено напад на нафтовий танкер, пов'язаний з ізраїльським мільярдером. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на власні джерела.

У британському морському центрі UKMTO, який здійснює моніторинг судноплавства, підтвердили, що знають про інцидент. "Наразі його розслідують", - заявив співрозмовник видання.

Дрон напав на судно Pacific Zircon під прапором Ліберії. Танкером оперує сінгапурська компанія Eastern Pacific Shipping, кінцевим оператором якої є ізраїльський мільярдер Ідан Офер.

Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв, але підозра одразу впала на Іран, який уже неодноразово здійснював подібні атаки на пов'язані з Ізраїлем судна.

США також звинувачували Ірану у серії нападів біля узбережжя ОАЕ у 2019 році.