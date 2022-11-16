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Безпілотник атакував нафтовий танкер біля узбережжя Оману
12:10 16.11.2022 |
Біля узбережжя Оману у вівторок ввечері було здійснено напад на нафтовий танкер, пов'язаний з ізраїльським мільярдером. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на власні джерела.
У британському морському центрі UKMTO, який здійснює моніторинг судноплавства, підтвердили, що знають про інцидент. "Наразі його розслідують", - заявив співрозмовник видання.
Дрон напав на судно Pacific Zircon під прапором Ліберії. Танкером оперує сінгапурська компанія Eastern Pacific Shipping, кінцевим оператором якої є ізраїльський мільярдер Ідан Офер.
Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв, але підозра одразу впала на Іран, який уже неодноразово здійснював подібні атаки на пов'язані з Ізраїлем судна.
США також звинувачували Ірану у серії нападів біля узбережжя ОАЕ у 2019 році.
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