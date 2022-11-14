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АНАЛІТИКА

Ізраїль атакував авіабазу в Сирії: її використовували і росіяни

 

Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За інформацією військових джерел, під удар потрапила злітно-посадкова смуга авіабази, яку останнім часом використовували іранські військово-повітряні сили.

Зазначається також і те, що злітно-посадкова смуга та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків, останні три роки активно використовувались і розбудовувались російськими військовими.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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