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Ізраїль атакував авіабазу в Сирії: її використовували і росіяни
09:27 14.11.2022 |
Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
За інформацією військових джерел, під удар потрапила злітно-посадкова смуга авіабази, яку останнім часом використовували іранські військово-повітряні сили.
Зазначається також і те, що злітно-посадкова смуга та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків, останні три роки активно використовувались і розбудовувались російськими військовими.
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