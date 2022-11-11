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Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні
09:41 11.11.2022 |
Міністерство оборони Південної Кореї у п'ятницю підтвердило своє зобов'язання не надавати Україні летальну військову допомогу, повідомляє "Ренхап".
"Зобов'язання уряду Південної Кореї не постачати Україні летальну зброю не змінилося", - цитує агентство заяву Міноборони Республіки Корея.
Раніше The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що США планують закупити 100 тис. 155-мм снарядів для артилерійських систем із Південної Кореї, щоб поставити їх в Україну.
Як зазначає "Ренхап", міністр оборони Південної Кореї Лі Чжон Соп та його американський колега Ллойд Остін "в принципі" погодилися продовжити "угоду з артилерії" під час своїх перемовин на початку цього місяця.
Згідно з оборонним відомством Республіки Корея, наразі ведуться консультації між США та південнокорейською фірмою щодо цього питання у спробі заповнити нестачу боєприпасів на американських складах.
Однак у міністерстві уточнили, що союзники ведуть відповідні перемовини за умови, що матеріали використовуватимуться США.
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