Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

Міністерство оборони Південної Кореї у п'ятницю підтвердило своє зобов'язання не надавати Україні летальну військову допомогу, повідомляє "Ренхап".

"Зобов'язання уряду Південної Кореї не постачати Україні летальну зброю не змінилося", - цитує агентство заяву Міноборони Республіки Корея.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що США планують закупити 100 тис. 155-мм снарядів для артилерійських систем із Південної Кореї, щоб поставити їх в Україну.

Як зазначає "Ренхап", міністр оборони Південної Кореї Лі Чжон Соп та його американський колега Ллойд Остін "в принципі" погодилися продовжити "угоду з артилерії" під час своїх перемовин на початку цього місяця.

Згідно з оборонним відомством Республіки Корея, наразі ведуться консультації між США та південнокорейською фірмою щодо цього питання у спробі заповнити нестачу боєприпасів на американських складах.

Однак у міністерстві уточнили, що союзники ведуть відповідні перемовини за умови, що матеріали використовуватимуться США.