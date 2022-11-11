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АНАЛІТИКА

Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для постачання в Україну, - WSJ

 

Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для того, щоб їх потім направили до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться, що ці постачання стануть частиною "секретної угоди" між Вашингтоном і Сеулом.

Строки укладання угоди не називаються. Співрозмовники газети стверджують, що Сполучені Штати планують закупити близько 100 тисяч снарядів для артилерійських знарядь для відправлення Україні.

За розрахунками Вашингтона цієї кількості буде достатньо для ведення інтенсивних бойових дій протягом декількох тижнів.

За словами чиновників, опосередковане відправлення боєприпасів через Штати дозволяє Сеулу формально залишатися в рамках взятого зобов'язання не постачати Україні озброєння.

У цей час Вашингтон зможе уникнути витрачання власних арсеналів озброєнь.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея, США
 

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