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АНАЛІТИКА

Європарламент підтримав приєднання Хорватії до Шенгенської зони

 

Європейський парламент у четвер проголосував за рішення, яким визнав готовність Хорватії приєднатися до Шенгенської зони.

Про це повідомила пресслужба Європейської народної партії, найбільшої групи Європарламенту, пише "Європейська правда".

"Хорватія готова приєднатися до Шенгенської зони вільного пересування. Вона виконала усі необхідні умови. Впевнений, що це буде ще одна історія успіху європейської інтеграції", - прокоментував депутат Європарламенту Пауло Ранжел, переговірник щодо вступу Хорватії до Шенгенської зони.

"Тепер я наполегливо закликаю держави-члени ЄС якнайшвидше дати "зелене світло" приєднанню Хорватії до Шенгенської зони для скасування внутрішнього прикордонного контролю до кінця цього року. Надання Хорватії статусу Шенгенської зони, коли вона також приєднується до євро 1 січня 2023 року, а також приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену посилає сильний сигнал Західним Балканам про їхні майбутні прагнення в ЄС", - сказав Рангель.

Остаточне офіційне рішення про скасування внутрішнього контролю для Хорватії тепер має бути прийняте одноголосно державами-членами ЄС, які входять до Шенгенської зони.

Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени невідкладно дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони.

Чехія, яка головує в Раді ЄС, заявляла, що буде прагнути, аби під час її головування Євросоюз погодив вступ Хорватії до Шенгенської зони.
Ключові теги: Хорватія, ЄС
 

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