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АНАЛІТИКА

Ізраїль знищив в Сирії колону з іранською контрабандою зброї, - ЗМІ

 

Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, колона було атаковано після перетину кордону Іраку, внаслідок удару було знищено кілька автомобілів і вбито не менше 10 осіб. Журналісти зазначають, що це місто часто використовується як перевалочний пункт бойовиками, пов'язаними з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

"Іракські офіційні особи заявили, що колона танкерів перевозила легальну партію палива, яку Іран відправив до Лівану. Однак, за словами людей, знайомих із атакою, принаймні деякі з транспортних засобів перевозили ракети та боєприпаси, крім нафти", - пише видання.

Водночас, ізраїльські військові відмовились коментувати цю ситуацію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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