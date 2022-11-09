В Ірландії вважають реальним компроміс із Британією щодо угоди про Brexit до кінця року

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені у вівторок заявив, що компроміс між Великою Британією та ЄС щодо правил торгівлі для Північної Ірландії після Brexit можливо досягнути до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час зустрічі з журналістами Ковені сказав, що його останні обговорення з керівництвом Британії свідчать про "реальний намір Лондона спробувати вирішити протокольні питання шляхом переговорів протягом наступних кількох тижнів і місяців".

"Ми сподіваємося, що фокус (обговорень) зміститься від односторонніх дій до партнерства. Велика Британія і ЄС повинні бути партнерами. Я думаю, що це можна зробити до кінця року", - сказав він.

У четвер, як очікується, відбудеться зустріч прем'єр-міністрів Британії та Ірландії Ріші Сунака та Міхола Мартіна. Після неї стане зрозумілим, чи можливе досягнення компромісу в питанні Brexit до кінця 2022 року.

Раніше повідомлялося, що під час прем'єрства Ліз Трасс Британія, Ірландія та ЄС поновили перемовини для вирішення тривалої суперечки про те, як має застосовуватися угода про Brexit для Північної Ірландії.

Головним питанням суперечки є митний кордон між ЄС та Британією на острові Ірландія після Brexit. Задля дотримання умов угоди 1998 року, що поклала край тривалому конфлікту у регіоні, "жорсткий" кордон між Ірландією та Північною Ірландією вирішили не повертати, натомість митні перевірки мали відбуватися у портах Північної Ірландії.

Проте цей результат розлютив північноірландських юніоністів, які вбачають у цьому посягання на належність регіону до складу Сполученого Королівства, на додачу до економічних труднощів. У підсумку юніоністи вимагають від Лондона переглянути чи зовсім скасувати дію Північноірландського протоколу - частину угоди про Brexit, де прописані ці умови.