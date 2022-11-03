Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Британії відмовився від планів Трасс перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відмовився від суперечливого плану свого попередника щодо перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалиму.

Про це повідомила Даунінг-стріт, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Колишній прем'єр-міністр Ліз Трасс ініціювала розгляд питання, чи повинна Британія слідувати рішенню адміністрації Дональда Трампа про перенесення посольства США з Тель-Авіва.

Виступаючи на заході консервативної партії "Друзі Ізраїлю", який відбувся під час літніх передвиборчих перегонів, Ріші Сунак заявив, що існує "дуже сильний аргумент" на користь перенесення посольства і офіційного визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, але визнав, що це, можливо, легше сказати, ніж зробити.

Відповідаючи на запитання в четвер, чи уряд все ще розглядає можливість перенесення посольства, прессекретар офісу глави уряду сказала, що це питання обговорювалося: "Це було розглянуто. Немає ніяких планів щодо перенесення посольства Британії в Ізраїлі з Тель-Авіва".

Перенесення посольств є дуже чутливим питанням, оскільки й ізраїльтяни, і палестинці вважають Єрусалим своєю столицею.

Колишній президент США переніс посольство США в Ізраїлі в 2018 році і британський уряд тоді засудив цей крок. Лише три інші держави-члени ООН - Гватемала, Гондурас і Сальвадор - мають посольства в Єрусалимі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6288
  0,5906
 1,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5420  0,27 0,69 40,4920  0,25 0,62
EUR 38,5772  0,07 0,18 39,7492  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес