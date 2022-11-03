Прем'єр Британії відмовився від планів Трасс перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відмовився від суперечливого плану свого попередника щодо перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалиму.

Про це повідомила Даунінг-стріт, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Колишній прем'єр-міністр Ліз Трасс ініціювала розгляд питання, чи повинна Британія слідувати рішенню адміністрації Дональда Трампа про перенесення посольства США з Тель-Авіва.

Виступаючи на заході консервативної партії "Друзі Ізраїлю", який відбувся під час літніх передвиборчих перегонів, Ріші Сунак заявив, що існує "дуже сильний аргумент" на користь перенесення посольства і офіційного визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, але визнав, що це, можливо, легше сказати, ніж зробити.

Відповідаючи на запитання в четвер, чи уряд все ще розглядає можливість перенесення посольства, прессекретар офісу глави уряду сказала, що це питання обговорювалося: "Це було розглянуто. Немає ніяких планів щодо перенесення посольства Британії в Ізраїлі з Тель-Авіва".

Перенесення посольств є дуже чутливим питанням, оскільки й ізраїльтяни, і палестинці вважають Єрусалим своєю столицею.

Колишній президент США переніс посольство США в Ізраїлі в 2018 році і британський уряд тоді засудив цей крок. Лише три інші держави-члени ООН - Гватемала, Гондурас і Сальвадор - мають посольства в Єрусалимі.