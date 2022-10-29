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Перша жінка-прем'єр Італії вимагає від органів влади називати її посаду в чоловічому роді
22:29 28.10.2022 |
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка стала першою жінкою на цій посаді в історії країни, розпорядилася, щоб в офіційній комунікації щодо її посади використовувалася чоловіча форма.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriera della Sera.
У циркулярі генерального секретаря Палаццо К'їджі (резиденція прем'єра Італії) Карло Деодато органам влади зазначається, що правильним зверненням до Мелоні є "прем'єр-міністр, голова Ради міністрів, високоповажний Джорджія Мелоні".
Саме таке формулювання має використовуватися в офіційній комунікації органів влади. Хоча у ЗМІ таке вживання не регламентоване, телеканал RAI, приміром, видав окреме розпорядження писати посаду Мелоні в чоловічому роді.
Раніше Мелоні вже наполягала на тому, щоб її називали "президентом" партії "Брати Італії", а не "президенткою" (очільницею).
Нинішня прем'єрка - не перша жінка, яка віддає перевагу чоловічому роду для власної посади. Так вчинила зокрема колишня голова Сенату Марія Елізабетта Альберті Казеллаті з партії "Вперед, Італіє!".
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