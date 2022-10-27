Міноборони Сирії: Ізраїль завдав ударів по околицях Дамаска

Війська Ізраїлю у ніч на четвер, 27 жовтня, нанесли кілька повітряних ударів по околицях Дамаска, обстріл "завдав матеріальних збитків", але кілька випущених ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони, повідомило міністерство оборони Сирії, не навівши подробиць атаки.

Про те, що вночі в столиці країни в ніч на четвер були чутні вибухи, повідомляє і кореспондент агенції AFP. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (правозахисна організація, що базується у Великій Британії, SOHR), ударів було завдано поряд з міжнародним аеропортом Дамаска.

Минулого тижня Ізраїль також наносив удари по аеропорту Дамаску і по військовому аеропорту Дімас на захід від столиці. За інформацією SOHR, внаслідок удару по Дімасу було знищене військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовувалося для складання безпілотників іранського виробництва.

Ізраїльська допомога Україні

Після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України, нанесених, в тому числі, за допомогою іранських дронів, Київ офіційно попросив у Ізраїлю поставити йому системи протиповітряної оборони. Втім, Єрусалим наполягає, що, як і раніше, не постачатиме Україні озброєння, але готовий допомогти в розробці систем раннього попередження про наближення ударів.

25 жовтня, під час візиту до США, президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомив, що його країна поділиться зі США розвідувальними даними, щоби довести факт постачання Іраном Росії безпілотників, якими та атакує цивільні об'єкти в Україні.

26 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений "позитивним трендом" розвитку відносин з Ізраїлем останніми днями.

Росія виводить війська з Сирії

20 жовтня американська газета The New York Times повідомила, що Росія вивела із Сирії два батальйони своїх військ загальною чисельністю до 1600 солдатів і зенітно-ракетні комплекси С-300. Джерело газети в ізраїльських збройних силах додало, що кілька російських командирів із Сирії вже перекинули в Україну. Генерал Сергій Суровікін, який нещодавно призначений командувати угрупуванням російських окупаційних військ в Україні, також раніше керував бойовими діями в Сирії.

Ворогуючи як з Іраном, так і Сирією, Ізраїль регулярно завдає ударів по цілях у Сирії, щоб перешкодити Тегерану закріпитися біля північно-східного кордону Ізраїлю. У 2018 році ризик для ізраїльських пілотів під час цих нальотів зріс після того, як Росія перемістила до Сирії складну ЗРК С-300. Саме загроза використання цих систем проти ізраїльських літаків була основною причиною відхилення Ізраїлем українських запитів про військову допомогу, наголошувало NYT.

Тому виведення із Сирії російських С-300 дозволить Ізраїлю переглянути свій підхід як до Сирії, так і до України, зазначало видання.