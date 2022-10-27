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Парламент Італії остаточно затвердив уряд на чолі з Мелоні
08:29 27.10.2022 |
Сенат Італії у середу проголосував за затвердження уряду нової прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
За вотум довіри новому уряду проголосували 115 сенаторів, 79 висловилися проти, ще п'ять - утрималися.
Голосуванню передували дебати в Сенаті, де обговорювалася майбутня політика кабінету міністрів Мелоні. Вони стосувалися переважно економічних питань, але нова прем'єрка також говорила і про війну в Україні.
"Я дякую всім сенаторам, які виступили, за відверту, шанобливу і, перш за все, виважену дискусію", - сказала Мелоні наприкінці обговорення.
Оскільки у вівторок уряд нової прем'єрки вже затвердила Палата депутатів (нижня палата італійського парламенту), після голосування в Сенаті він остаточно схвалений і може почати роботу.
Нагадаємо, в суботу лідерка "Братів Італії" Джорджія Мелоні та міністри її уряду склали присягу. Першій в історії республіки жінці-прем'єру менш ніж через місяць після виборів президент Серджо Маттарелла доручив сформувати новий уряд.
Перед тим вона оголосила членів свого кабінету.
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