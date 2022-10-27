Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Італії остаточно затвердив уряд на чолі з Мелоні

 

Сенат Італії у середу проголосував за затвердження уряду нової прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За вотум довіри новому уряду проголосували 115 сенаторів, 79 висловилися проти, ще п'ять - утрималися.

Голосуванню передували дебати в Сенаті, де обговорювалася майбутня політика кабінету міністрів Мелоні. Вони стосувалися переважно економічних питань, але нова прем'єрка також говорила і про війну в Україні.

"Я дякую всім сенаторам, які виступили, за відверту, шанобливу і, перш за все, виважену дискусію", - сказала Мелоні наприкінці обговорення.

Оскільки у вівторок уряд нової прем'єрки вже затвердила Палата депутатів (нижня палата італійського парламенту), після голосування в Сенаті він остаточно схвалений і може почати роботу.

Нагадаємо, в суботу лідерка "Братів Італії" Джорджія Мелоні та міністри її уряду склали присягу. Першій в історії республіки жінці-прем'єру менш ніж через місяць після виборів президент Серджо Маттарелла доручив сформувати новий уряд.

Перед тим вона оголосила членів свого кабінету.
Ключові теги: Італія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6417
  0,5613
 1,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1016  0,12 0,31 40,1344  0,13 0,32
EUR 38,3756  0,26 0,69 39,7569  0,28 0,71

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес