Парламент Італії остаточно затвердив уряд на чолі з Мелоні

Сенат Італії у середу проголосував за затвердження уряду нової прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За вотум довіри новому уряду проголосували 115 сенаторів, 79 висловилися проти, ще п'ять - утрималися.

Голосуванню передували дебати в Сенаті, де обговорювалася майбутня політика кабінету міністрів Мелоні. Вони стосувалися переважно економічних питань, але нова прем'єрка також говорила і про війну в Україні.

"Я дякую всім сенаторам, які виступили, за відверту, шанобливу і, перш за все, виважену дискусію", - сказала Мелоні наприкінці обговорення.

Оскільки у вівторок уряд нової прем'єрки вже затвердила Палата депутатів (нижня палата італійського парламенту), після голосування в Сенаті він остаточно схвалений і може почати роботу.

Нагадаємо, в суботу лідерка "Братів Італії" Джорджія Мелоні та міністри її уряду склали присягу. Першій в історії республіки жінці-прем'єру менш ніж через місяць після виборів президент Серджо Маттарелла доручив сформувати новий уряд.

Перед тим вона оголосила членів свого кабінету.