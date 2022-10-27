Італія відкликала запрошення РФ на конференцію з непоширення зброї масового знищення

Міністерство закордонних справ Італії в середу повідомило про колегіальне рішення відкликати надіслане Росії запрошення на засідання групи експертів з оперативних питань Ініціативи по боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai.

Італійське зовнішньополітичне відомство наголосило, що рішення про відкликання запрошення Росії було ухвалене за погодженням з основними країнами-учасницями Ініціативи. Італія нині головує в цьому форматі.

"Виключення мотивоване не лише брутальною агресією Росії проти України, але й у світлі все більш поляризаційної та несприятливої позиції, яку Москва займає на ключових міжнародних форумах з питань роззброєння та нерозповсюдження, нещодавно виступивши проти одностайного схвалення заключного документу Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначає МЗС Італії.

Там також назвали спекулятивними твердження представниці МЗС Росії Марії Захарової, що Італія "грубо порушила свої повноваження, повністю підірвала довіру до себе, розписалася в неготовності сумлінно й неупереджено виконувати головуючі функції та організовувати багатосторонні заходи".

"Вже у 2014 та 2015 роках, у зв'язку з російською інтервенцією в Криму та подіями на Донбасі, Російська Федерація була тимчасово виключена з подібних форумів", - нагадали у відомстві.

Ініціатива по боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення була запроваджена колишнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим у 2003 році і наразі об'єднує 105 країн світу. Ініціатива спрямована на протидію незаконому обігу такої зброї, засобів її доставки та пов'язаних з нею матеріалів.