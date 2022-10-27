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Італія відкликала запрошення РФ на конференцію з непоширення зброї масового знищення
08:25 27.10.2022 |
Міністерство закордонних справ Італії в середу повідомило про колегіальне рішення відкликати надіслане Росії запрошення на засідання групи експертів з оперативних питань Ініціативи по боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai.
Італійське зовнішньополітичне відомство наголосило, що рішення про відкликання запрошення Росії було ухвалене за погодженням з основними країнами-учасницями Ініціативи. Італія нині головує в цьому форматі.
"Виключення мотивоване не лише брутальною агресією Росії проти України, але й у світлі все більш поляризаційної та несприятливої позиції, яку Москва займає на ключових міжнародних форумах з питань роззброєння та нерозповсюдження, нещодавно виступивши проти одностайного схвалення заключного документу Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначає МЗС Італії.
Там також назвали спекулятивними твердження представниці МЗС Росії Марії Захарової, що Італія "грубо порушила свої повноваження, повністю підірвала довіру до себе, розписалася в неготовності сумлінно й неупереджено виконувати головуючі функції та організовувати багатосторонні заходи".
"Вже у 2014 та 2015 роках, у зв'язку з російською інтервенцією в Криму та подіями на Донбасі, Російська Федерація була тимчасово виключена з подібних форумів", - нагадали у відомстві.
Ініціатива по боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення була запроваджена колишнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим у 2003 році і наразі об'єднує 105 країн світу. Ініціатива спрямована на протидію незаконому обігу такої зброї, засобів її доставки та пов'язаних з нею матеріалів.
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