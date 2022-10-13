Угорщина побудує термінал у порту «Трієст»

Угорщина побудує в італійському порту «Трієст» новий термінал Adria Port, який функціонуватиме як імпортно-експортна платформа країни. Про це з посиланням на видання Railfreight повідомляють «Порти України».

Термінал буде побудовано на місці закритого у 1980-х роках нафтопереробного заводу Aquila. Загальний обсяг інвестицій становитиме €200 млн, із них €45 млн буде профінансовано італійським планом відновлення і стійкості. Очікується, що будівництво триватиме близько двох років.

Площа території терміналу становитиме 34 гектари, планується облаштувати нові причали загальною довжиною 650 метрів. Термінал також матиме залізничне сполучення зі станцією «Аквілінія», розташованою за 10 кілометрів від центру порту.

Між Трієстом і Будапештом уже курсує від шести до восьми щоденних поїздів, їхня кількість збільшиться після завершення будівництва терміналу. На станції «Аквілінія» також проводяться ремонтні роботи. Станцію незабаром буде оснащено чотирма коліями, придатними для поїздів завдовжки 750 метрів, які зможуть перевозити 40-футові контейнери, а також мегатрейлери.

Як повідомив глава відділу прикордонного економічного співробітництва Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Кісс-Парчіу, Adria Port відкриє країні доступ до моря. Раніше Будапешт більше покладався на можливості порту «Копер» у Словенії.

У травні 2022 року під час обговорення Євросоюзом обмежень на імпорт російської нафти у шостому пакеті антиросійських санкцій прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив небажання країни підтримати повне нафтове ембарго відсутністю виходу до моря, адже країна може отримувати нафту лише через наземний нафтопровід з росії.