Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина побудує термінал у порту «Трієст»

 

Угорщина побудує в італійському порту «Трієст» новий термінал Adria Port, який функціонуватиме як імпортно-експортна платформа країни. Про це з посиланням на видання Railfreight повідомляють «Порти України».

Термінал буде побудовано на місці закритого у 1980-х роках нафтопереробного заводу Aquila. Загальний обсяг інвестицій становитиме €200 млн, із них €45 млн буде профінансовано італійським планом відновлення і стійкості. Очікується, що будівництво триватиме близько двох років.

Площа території терміналу становитиме 34 гектари, планується облаштувати нові причали загальною довжиною 650 метрів. Термінал також матиме залізничне сполучення зі станцією «Аквілінія», розташованою за 10 кілометрів від центру порту.

Між Трієстом і Будапештом уже курсує від шести до восьми щоденних поїздів, їхня кількість збільшиться після завершення будівництва терміналу. На станції «Аквілінія» також проводяться ремонтні роботи. Станцію незабаром буде оснащено чотирма коліями, придатними для поїздів завдовжки 750 метрів, які зможуть перевозити 40-футові контейнери, а також мегатрейлери.

Як повідомив глава відділу прикордонного економічного співробітництва Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Кісс-Парчіу, Adria Port відкриє країні доступ до моря. Раніше Будапешт більше покладався на можливості порту «Копер» у Словенії.

У травні 2022 року під час обговорення Євросоюзом обмежень на імпорт російської нафти у шостому пакеті антиросійських санкцій прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив небажання країни підтримати повне нафтове ембарго відсутністю виходу до моря, адже країна може отримувати нафту лише через наземний нафтопровід з росії.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5026
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8867  0,22 0,56 41,1033  0,14 0,35
EUR 38,2433  0,38 0,97 39,8000  0,23 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес