Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина побудує термінал у порту «Трієст»
11:14 13.10.2022 |
Угорщина побудує в італійському порту «Трієст» новий термінал Adria Port, який функціонуватиме як імпортно-експортна платформа країни. Про це з посиланням на видання Railfreight повідомляють «Порти України».
Термінал буде побудовано на місці закритого у 1980-х роках нафтопереробного заводу Aquila. Загальний обсяг інвестицій становитиме €200 млн, із них €45 млн буде профінансовано італійським планом відновлення і стійкості. Очікується, що будівництво триватиме близько двох років.
Площа території терміналу становитиме 34 гектари, планується облаштувати нові причали загальною довжиною 650 метрів. Термінал також матиме залізничне сполучення зі станцією «Аквілінія», розташованою за 10 кілометрів від центру порту.
Між Трієстом і Будапештом уже курсує від шести до восьми щоденних поїздів, їхня кількість збільшиться після завершення будівництва терміналу. На станції «Аквілінія» також проводяться ремонтні роботи. Станцію незабаром буде оснащено чотирма коліями, придатними для поїздів завдовжки 750 метрів, які зможуть перевозити 40-футові контейнери, а також мегатрейлери.
Як повідомив глава відділу прикордонного економічного співробітництва Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Кісс-Парчіу, Adria Port відкриє країні доступ до моря. Раніше Будапешт більше покладався на можливості порту «Копер» у Словенії.
У травні 2022 року під час обговорення Євросоюзом обмежень на імпорт російської нафти у шостому пакеті антиросійських санкцій прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив небажання країни підтримати повне нафтове ембарго відсутністю виходу до моря, адже країна може отримувати нафту лише через наземний нафтопровід з росії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
ТОП-НОВИНИ
|Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
|ЄІБ перерахував Україні ще EUR550 млн - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|КНДР випробувала дві крилаті ракети великої дальності - ЗМІ
|Угорщина побудує термінал у порту «Трієст»
|Литва заявила про новий пакет військової допомоги для України
|У ЄС не домовилися про обмеження ціни на газ
|Мінфін США запропонував варіант граничної ціни на російську нафту
|Болгарія заборонила в'їжджати росіянам із диппаспортами без віз
Бізнес
|BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром
|Великих депресій більше не буде. За що дослідники економічної кризи отримали Нобеля
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus