В Іспанії, Чехії і на Кіпрі перестали приймати картки UnionPay банків РФ

Громадяни РФ скаржаться, що європейські банки припиняють приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

Про це пишуть "Известия".

Так, картки UnionPay не приймають в чеському KB Bank - незалежно від країни випуску.

"Російські клієнти також зіткнулися з труднощами в Іспанії - місцева мережа банкоматів Euronet підтвердила, що відмовляє в обслуговуванні карток UnionPay, випущених російськими та білоруськими банками. В Euronet заявили, що карти, випущені деякими банками-емітентами, були заблоковані і не прийматимуться через санкції", - йдеться у статті.

Окрім Euronet, в Іспанії картки UnionPay не можна використовувати у банкоматах Kutxabank та ING.

Крім цього, зафіксовано окремі випадки відмови приймати картки в іспанській мережі ATM Sabadell, але в банку заявили, що ще працюють із китайською платіжною системою.

"Користувачі також фіксували поодинокі збої при прийомі карток UnionPay банкоматами мережі JCC на Кіпрі. Однак у call-центрі компанії повідомили, що досі працюють із "пластиком" китайської платіжної системи, у тому числі випущеним російськими банками", - пише видання.

Стаття на тему:

02.09.22 Китайська UnionPay обмежила прийом у Росії своїх іноземних карток

Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карток, випущених за кордоном, у POS-терміналах підсанкційних російських банків-еквайєрів.

