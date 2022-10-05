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В Іспанії, Чехії і на Кіпрі перестали приймати картки UnionPay банків РФ
16:41 05.10.2022 |
Громадяни РФ скаржаться, що європейські банки припиняють приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.
Про це пишуть "Известия".
Так, картки UnionPay не приймають в чеському KB Bank - незалежно від країни випуску.
"Російські клієнти також зіткнулися з труднощами в Іспанії - місцева мережа банкоматів Euronet підтвердила, що відмовляє в обслуговуванні карток UnionPay, випущених російськими та білоруськими банками. В Euronet заявили, що карти, випущені деякими банками-емітентами, були заблоковані і не прийматимуться через санкції", - йдеться у статті.
Окрім Euronet, в Іспанії картки UnionPay не можна використовувати у банкоматах Kutxabank та ING.
Крім цього, зафіксовано окремі випадки відмови приймати картки в іспанській мережі ATM Sabadell, але в банку заявили, що ще працюють із китайською платіжною системою.
"Користувачі також фіксували поодинокі збої при прийомі карток UnionPay банкоматами мережі JCC на Кіпрі. Однак у call-центрі компанії повідомили, що досі працюють із "пластиком" китайської платіжної системи, у тому числі випущеним російськими банками", - пише видання.
Стаття на тему:
02.09.22 Китайська UnionPay обмежила прийом у Росії своїх іноземних карток
Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карток, випущених за кордоном, у POS-терміналах підсанкційних російських банків-еквайєрів.
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