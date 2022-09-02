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Китайська UnionPay обмежила прийом у Росії своїх іноземних карток
10:47 02.09.2022 |
Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карток, випущених за кордоном, у POS-терміналах підсанкційних російських банків-еквайєрів.
Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в банках та співрозмовника на платіжному ринку.
"Так, справді китайська платіжна система UnionPay за своєю ініціативою обмежила партнерства з санкційними банками як у частині еквайрингу, так і в частині емісії. Зокрема, тільки за усним повідомленням було відключено прийом іноземних карток UnionPay", - каже джерело на платіжному ринку.
За словами одного зі співрозмовників, таке рішення UnionPay могла ухвалити через побоювання потрапити під вторинні санкції. Ще одне джерело у банку уточнює, що карти перестали працювати ще навесні.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що китайська платіжна система UnionPay відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.
У ніч на 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку через військову агресію РФ в Україні. Пізніше про зупинення роботи в РФ заявили японська платіжна компанія JCB та American Express. Карти цих платіжних систем, випущені російськими банками, не приймаються до оплати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У РФ припинили роботу картки, випущені іноземними банками.
Після цього на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.
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