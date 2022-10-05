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АНАЛІТИКА

Російський «Газпром» відновлює поставки газу до Італії

 

Російська компанія "Газпром" заявила про відновлення транзиту газу через територію Австрії, а відтак - поновлення поставок до Італії, які зупинилися 1 жовтня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

В "Газпромі" заявили, що "спільно з італійськими покупцями вдалося знайти рішення щодо формату взаємодії в умовах регулятивних змін, що відбулися в Австрії наприкінці вересня".

Австрійський оператор готовий підтверджувати транспортні номінації "Газпром експорту", що дозволяє відновити постачання російського газу через територію Австрії, додали у компанії.

Як раніше повідомлялося, "Газпром" 1 жовтня призупинив постачання природного газу до Італії. Сам "Газпром" стверджує, що зробив це, оскільки австрійський оператор відмовився підтвердити "транспортні номінації" після регуляторних змін, запроваджених в Австрії наприкінці вересня.

Натомість Міністерство енергетики Австрії заявило, що "Газпром" не підписав зміни до контракту, які відображають коригування технічних правил, що зазвичай вносяться на початку кожного газового року.

За матеріалами: Економічна правда
 

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