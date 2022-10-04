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Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
16:31 04.10.2022 |
Європарламент ухвалив рішення про переведення всіх гаджетів на єдиний порт для зарядки - USB Type-C - до осені 2024 року.
Про це повідомляється на сайті Європарламенту.
Європарламент і Європейська рада погодилися з тим, що до осені 2024 року треба запровадити єдиний зарядний порт для всіх смартфонів, планшетів і камер на території Євросоюзу.
Згідно з новими правилами споживачі більше не будуть купувати нові зарядні пристрої та кабелі кожного разу, коли купують новий гаджет. Зарядку через порт USB Type-C буде підтримувати вся портативна електроніка малого та середнього розміру:
* смартфони;
* планшет;
* електронні книги;
* навушники;
* цифрові камери;
* портативні ігрові приставки;
* портативні колонки.
Також з весни 2026 року зобовʼязання поширюватимуться на ноутбуки.
За оцінками ЄС, ці заходи допоможуть споживачам заощадити до 250 млн євро на рік.
А через різноманітність стандартів зарядки щороку доводиться утилізувати близько 11 тисяч тонн відходів.
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