Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C

Європарламент ухвалив рішення про переведення всіх гаджетів на єдиний порт для зарядки - USB Type-C - до осені 2024 року.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Європарламент і Європейська рада погодилися з тим, що до осені 2024 року треба запровадити єдиний зарядний порт для всіх смартфонів, планшетів і камер на території Євросоюзу.

Згідно з новими правилами споживачі більше не будуть купувати нові зарядні пристрої та кабелі кожного разу, коли купують новий гаджет. Зарядку через порт USB Type-C буде підтримувати вся портативна електроніка малого та середнього розміру:

* смартфони;

* планшет;

* електронні книги;

* навушники;

* цифрові камери;

* портативні ігрові приставки;

* портативні колонки.

Також з весни 2026 року зобовʼязання поширюватимуться на ноутбуки.

За оцінками ЄС, ці заходи допоможуть споживачам заощадити до 250 млн євро на рік.

А через різноманітність стандартів зарядки щороку доводиться утилізувати близько 11 тисяч тонн відходів.