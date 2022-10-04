Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Італія заморозила нерухомість двох російських олігархів - ЗМІ

 

Італія у понеділок заморозила об'єкти нерухомості, що належать двом російським олігархам - вони розташовані на розкішному морському курорті Портофіно, у Сірміоні на озері Гарда та в Римі.

Про це агентство Reuters проінформували джерела, пише "Європейська правда".

Поліція Guardia di Finanza заморозила віллу Альтакьяра, особняк із парком на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, а також майно та автомобіль у Римі у Едуарда Худайнатова, колишнього глави російського енергетичного гіганта "Роснефть".

Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення Москви в Україну - його активи вартують близько 57 мільйонів євро.

У травні італійська поліція заморозила розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яка, як вважається, належала Худайнатову.

У рамках окремої операції поліція заморозила нерухомість у Сірміоні, місті на озері Гарда на північному сході Італії вартістю понад 15 мільйонів євро. Одне з джерел повідомило, що вона належить Григорію Берьозкіну, голові правління російської групи прямих інвестицій "Есн".

У березні та квітні Італія заморозила вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у заможних росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок та придбали нерухомість у багатьох престижних місцях.

Згідно з оновленим офіційним списком Guardia di Finanza, загальна вартість активів, вилучених на даний момент в Італії у російських олігархів, становить понад 1,7 млрд євро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7074
  0,0713
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4207  0,58 1,42 41,4859  0,53 1,25
EUR 38,9586  0,51 1,28 40,3824  0,48 1,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес