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Італія заморозила нерухомість двох російських олігархів - ЗМІ
10:38 04.10.2022 |
Італія у понеділок заморозила об'єкти нерухомості, що належать двом російським олігархам - вони розташовані на розкішному морському курорті Портофіно, у Сірміоні на озері Гарда та в Римі.
Про це агентство Reuters проінформували джерела, пише "Європейська правда".
Поліція Guardia di Finanza заморозила віллу Альтакьяра, особняк із парком на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, а також майно та автомобіль у Римі у Едуарда Худайнатова, колишнього глави російського енергетичного гіганта "Роснефть".
Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення Москви в Україну - його активи вартують близько 57 мільйонів євро.
У травні італійська поліція заморозила розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яка, як вважається, належала Худайнатову.
У рамках окремої операції поліція заморозила нерухомість у Сірміоні, місті на озері Гарда на північному сході Італії вартістю понад 15 мільйонів євро. Одне з джерел повідомило, що вона належить Григорію Берьозкіну, голові правління російської групи прямих інвестицій "Есн".
У березні та квітні Італія заморозила вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у заможних росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок та придбали нерухомість у багатьох престижних місцях.
Згідно з оновленим офіційним списком Guardia di Finanza, загальна вартість активів, вилучених на даний момент в Італії у російських олігархів, становить понад 1,7 млрд євро.
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