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АНАЛІТИКА

Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Дерипаски щодо санкцій

 

Верховний суд США відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски, який вимагав скасувати санкції, накладені на нього у зв'язку з війною РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Олігарх намагався довести, що відповідальний за санкції відділ Мінфіну США перевищив свої повноваження, тому що вони не були прив'язані до "надзвичайного стану", що надає президенту США повноваження запроваджувати санкції. На підтвердження своєї позиції Дерипаска посилався на комюніке Управління з контролю за іноземними активами, де йшлося, що санкції запроваджуються у відповідь на "зловмисну діяльність Росії у світі", а США не оголошували надзвичайного стану на таких підставах.

Суд постановив, що формулювання у пресрелізі не заперечує "значно конкретніших причин, які OFAC наводив в обгрунтувальних записках для запровадження санкцій проти Дерипаски".

Нагадаємо, за кілька днів до цього США звинуватили Дерипаску і його соратників у порушенні санкцій.

Перші санкції проти російського мільярдера запровадили ще у 2014 році після окупації та протиправної анкесії Криму.

Ключові теги: США, Росія
 

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