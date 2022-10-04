Фінансові новини
- |
- 04.10.22
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Дерипаски щодо санкцій
09:41 04.10.2022 |
Верховний суд США відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски, який вимагав скасувати санкції, накладені на нього у зв'язку з війною РФ проти України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Олігарх намагався довести, що відповідальний за санкції відділ Мінфіну США перевищив свої повноваження, тому що вони не були прив'язані до "надзвичайного стану", що надає президенту США повноваження запроваджувати санкції. На підтвердження своєї позиції Дерипаска посилався на комюніке Управління з контролю за іноземними активами, де йшлося, що санкції запроваджуються у відповідь на "зловмисну діяльність Росії у світі", а США не оголошували надзвичайного стану на таких підставах.
Суд постановив, що формулювання у пресрелізі не заперечує "значно конкретніших причин, які OFAC наводив в обгрунтувальних записках для запровадження санкцій проти Дерипаски".
Нагадаємо, за кілька днів до цього США звинуватили Дерипаску і його соратників у порушенні санкцій.
Перші санкції проти російського мільярдера запровадили ще у 2014 році після окупації та протиправної анкесії Криму.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У країнах ЄС зросла кількість депортацій, найбільше висилає Франція
|Північна Корея вперше за п'ять років запустила балістичну ракету над Японією
|Італія заморозила нерухомість двох російських олігархів - ЗМІ
|Річна інфляція в Туреччині досягла максимуму за 24 роки
|Трамп подав до суду на CNN за наклеп
|Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Дерипаски щодо санкцій
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності