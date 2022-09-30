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АНАЛІТИКА

США звинуватили російського олігарха Дерипаску в порушенні санкцій

 

Прокуратура США в четвер оприлюднила звинувачення в порушенні санкцій проти російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляє Reuters.

Обвинувальний акт, поданий до федерального суду Мангеттена, звинувачує Дерипаску в порушенні санкцій. Слідство стверджує, що він переказував кошти на рахунки трьох жінок, які надавали або організовували різноманітні послуги у його інтересах.

Усі вони виступають співвідповідачками у справі. Так, згідно з матеріалами справи, обвинувачена Ольга Шрікі організувала продаж каліфорнійської музичної студії за 3,1 млн дол в 2019 році на користь Дерипаски.

В обвинувальному висновку також сказано, що Шрайкі та інша співвідповідачка, Наталія Бардакова, організували в 2020 році для третьої обвинуваченої, Єкатеріни Вороніної, поїздку в США з Росії, щоб народити дитину Дерипаски. Аналогічна поїздка була організована цьогоріч, щоб Вороніна могла народити другу дитину.

Про те, що США підозрюють олігарха в порушенні санкцій, стало відомо наприкінці квітня. Тоді правоохоронці США провели обшуки у Дерипаски та вилучили, крім документів, коштовні картини Дієґо Рівери та взуття Prada.

Олег Дерипаска у 2018 році потрапив під санкції через зв'язки з Путіним: бізнесмен подорожував за російським дипломатичним паспортом і виконував обов'язки державного емісара за вказівкою Путіна. Зв'язки були настільки тісними, що Дерипаска відмивав путінські гроші через свою компанію та володів активами від його імені, як з'ясував Мінфін США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Росія
 

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