США звинуватили російського олігарха Дерипаску в порушенні санкцій

Прокуратура США в четвер оприлюднила звинувачення в порушенні санкцій проти російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляє Reuters.

Обвинувальний акт, поданий до федерального суду Мангеттена, звинувачує Дерипаску в порушенні санкцій. Слідство стверджує, що він переказував кошти на рахунки трьох жінок, які надавали або організовували різноманітні послуги у його інтересах.

Усі вони виступають співвідповідачками у справі. Так, згідно з матеріалами справи, обвинувачена Ольга Шрікі організувала продаж каліфорнійської музичної студії за 3,1 млн дол в 2019 році на користь Дерипаски.

В обвинувальному висновку також сказано, що Шрайкі та інша співвідповідачка, Наталія Бардакова, організували в 2020 році для третьої обвинуваченої, Єкатеріни Вороніної, поїздку в США з Росії, щоб народити дитину Дерипаски. Аналогічна поїздка була організована цьогоріч, щоб Вороніна могла народити другу дитину.

Про те, що США підозрюють олігарха в порушенні санкцій, стало відомо наприкінці квітня. Тоді правоохоронці США провели обшуки у Дерипаски та вилучили, крім документів, коштовні картини Дієґо Рівери та взуття Prada.

Олег Дерипаска у 2018 році потрапив під санкції через зв'язки з Путіним: бізнесмен подорожував за російським дипломатичним паспортом і виконував обов'язки державного емісара за вказівкою Путіна. Зв'язки були настільки тісними, що Дерипаска відмивав путінські гроші через свою компанію та володів активами від його імені, як з'ясував Мінфін США.