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Toyota назавжди припиняє виробництво на території Росії
15:46 23.09.2022 |
Японський автоконцерн Toyota припиняє виробництво біля Росії. Завод у Санкт-Петербурзі збирав автомобілі протягом 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Коммерсантъ".
За даними джерел видання, автоконцерн так і не зміг налагодити постачання комплектуючих на територію Росії. Тепер майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому не відновиться.
Буде оптимізовано і московський офіс концерну: його співробітникам та штату заводу запропонують підвищені компенсації - від 12 окладів. При цьому компанія не йде з РФ.
Виробництво Toyota у Росії почалося 2007 року. Останні місяці - з початку березня - завод автоконцерну в Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі після вторгнення Росії до України.
На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4. Потужності було розраховано на випуск 100 тис. автомобілів на рік.
Раніше повідомлялося, що дочірня компанія Toyota, японський виробник вантажівок та автобусів Hino Motors, відмовилася від планів щодо введення в експлуатацію свого російського заводу в Хімках Московської області.
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