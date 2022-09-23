Узбекистан припинив обслуговування російських банківських карток «Мир»

В Узбекистані з 23 вересня припинили обслуговування російських банківських карток «Мир», повідомив місцевий процесинговий центр UZCARD.

Призупинення пояснили "проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи UZCARD".

Кобейджингові картки "UZCARD - Мир" продовжать працювати, але тільки на території Узбекистану. За кордоном вони також не обслуговуватимуться.

Раніше про відмову від карток "Мир" оголосили деякі банки Туреччини, а також Казахстану та В'єтнаму.