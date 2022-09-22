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АНАЛІТИКА

Трасс розглядає можливість перенесення посольства Британії в Ізраїлі до Єрусалима

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс розглядає можливість перенесення британського посольства в Ізраїлі до Єрусалиму.

Про це заявила речниця Даунінг-стріт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Трасс на зустрічі в Нью-Йорку поінформувала свого ізраїльського колегу Яїра Лапіда "про свій перегляд щодо поточного розташування посольства Великої Британії в Ізраїлі".

Трасс вже пропонував цей крок як передвиборну обіцянку під час її кандидатства на пост лідера Консервативної партії цього літа.

Посольство Великої Британії в Ізраїлі зараз розташоване в Тель-Авіві - як і практично всіх країн, окрім США. Колишній президент США Дональд Трамп переніс американське посольство до Єрусалиму у 2018 році.

Тодішня прем'єрка Британії Тереза ​​Мей розкритикувала цей крок. Перенесення посольств є дуже чутливим питанням, оскільки і ізраїльтяни, і палестинці вважають Єрусалим своєю столицею.
 

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