Ірландія збудує гігантський акумулятор, від якого вся країна зможе пропрацювати кілька хвилин

Днями прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін (Michéal Martin) відкрив будівництво чергового акумуляторного накопичувача енергії в країні, проектна ємність якого сягатиме 170 МВт·год. Цього запасу вистачить на три-чотири хвилини автономної роботи всієї країни, але головним завданням сховища буде підтримка вироблення електрики з нестабільних, але відновлюваних джерел.

Реалізація проекту «Шаннонбридж Б» (Shannonbridge B) вимагатиме близько $130 млн. Введення об'єкта в дію планується в 2024 році. На час будівництва роботою буде завантажено 150 осіб та 15 осіб отримають місця на майбутньому комплексі накопичення енергії.

Слід зазначити, що Ірландія лідирує серед європейських країн за встановленими потужностями зберігання енергії. За даними консалтингової компанії Delta-EE, до кінця року в ЄС буде 5 ГВт встановленої потужності систем зберігання енергії, тоді як в Ірландії таких буде на 1,4 ГВт. Після запуску проекту Shannonbridge B встановлена ​​потужність систем накопичення енергії в Ірландії збільшиться ще на 97,2 МВт і досягне майже 1,5 ГВт.

Важливо відзначити, що батарейний комплекс «Шаннонбридж Б» буде обладнаний синхронним компенсатором для компенсації коефіцієнта потужності та підтримки нормального рівня напруги мережі, в ролі якого виступатимуть синхронні двигуни полегшеної конструкції, призначені для роботи на холостому ході. Компенсатори реактивної потужності у вигляді електродвигунів вимагають обслуговування, але є простими та надійними інструментами для підтримки стабільних робочих параметрів мережі під навантаженням, а це дуже важливо для роботи з відновлюваними джерелами енергії.

Як і весь ЄС, з осені минулого року Ірландія перебуває у стані перманентної енергетичної кризи. При цьому влада країни впевнено рухається до вуглецевої нейтральності та вироблення електрики з відновлюваних джерел. Кризові явища змусили Ірландію призупинити розміщення в країні нових ЦОД, а вона була найбільшим у Європі хабом для них. При цьому країна не зупинила зусиль для подолання кризи іншими засобами. Зокрема, це завдання у тому числі вирішуватиме новий проект із накопичення енергії.