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Ізраїль та Азербайджан погодилися постачати Євросоюзу додаткові обсяги газу
09:27 13.09.2022 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Ізраїль зможе надати ЄС близько 10% того обсягу газу, який Європа отримала від Росії у 2021 році. Про це пише DW.
"Ми збираємося взяти участь у зусиллях із заміщення російського газу в Європі", - сказав Лапід після зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем.
У червні Ізраїль та Єгипет підписали у Каїрі угоду за присутності голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про постачання скрапленого природного газу до Європи. Ізраїль повинен буде переправляти газ до Єгипту, там сировина переводитиметься у скраплений стан, після чого доставлятиметься на танкерах до Європи.
Зокрема, в Азербайджані заявили, що до кінця року планують доставити до ЄС на 30% більше природного газу, ніж у 2021 році.
"Загальний обсяг постачань до Європи у 2022 році складе 12 млрд кубічних метрів", - написав у Twitter міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.
Брюссель у липні домовився з Баку про збільшення вдвічі імпорту газу з Азербайджану на найближчі роки. Існують також плани розширення газового коридору, який проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину та Грецію. Потужність трубопроводу планується збільшити до 20 млрд кубометрів на рік.
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