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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Сальвіні підтримує продовження постачання Італією зброї Україні
17:01 12.09.2022 |
Лідер італійської ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні, який раніше виступав проти санкцій щодо Росії, підтримує продовження постачання зброї Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.
"Ми це вже робили і будемо робити. Важливо, щоб війна якомога швидше закінчилася і щоб санкції не поставили на коліна італійські компанії та працівників", - сказав Сальвіні, відповідаючи на питання, чи продовжить італійський уряд постачання зброї Україні, якщо праві виграють вибори.
"Ми хочемо захистити український народ, ми завжди так робили і завжди голосували за будь-яку норму, але ми також просимо захистити італійських працівників, тому що з цими витратами на електроенергію та газ ми ризикуємо стати вбивцями робочих місць", - додав Сальвіні.
Раніше він заявив, що західні санкції проти Росії не працюють і фактично шкодять Італії, тому їх потрібно переглянути.
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