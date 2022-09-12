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АНАЛІТИКА

Греція готова до можливого припинення поставок російського газу взимку

 

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція вжила заходів для забезпечення достатніх поставок енергоносіїв протягом зими на випадок припинення поставок російського газу в країну.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми готові до найгіршого можливого сценарію, коли Росія припинить постачання природного газу", - сказав Міцотакіс на пресконференції в північному місті Салоніки.

Міцотакіс сказав, що Греція підготувала достатню кількість вантажів зрідженого природного газу, кілька електростанцій готові перейти на нафту з газу, а потужності, що працюють на вугіллі, були нарощені.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина та ЄС підготувались до того, що Росія значною мірою припинить постачання газу через війну проти України. Він також додав, що його країна встановила термінали на північному узбережжі Німеччини для імпорту рідкого газу.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Греція
 

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