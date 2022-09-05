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Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
14:24 05.09.2022 |
З 31 березня 2023 року Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами, щоб зменшити рівень шуму та забруднення повітря.
Про це повідомляє Reuters.
У рамках плану, який розробляється для покращення навколишнього середовища, ізраїльська влада заявила, що вже повідомила авіакомпаніям про те, що вони не зможуть приземлятися великими літаками в аеропорту "Бен-Гуріон" поблизу Тель-Авіва з літнього сезону 2023 року.
Обмеження стосується здебільшого вантажних літаків, оскільки більшість перевізників припинили використовувати Boeing 747 та інші літаки з чотирма моторами на маршрутах до Ізраїлю.
Ізраїльська авіакомпанія El A вже зняла з експлуатації свій парк літаків 747 і використовує двомоторні літаки Boeing 777 і 787 на далеких маршрутах. Інші компанії також використовують ці літаки Boeing або аналогічні Airbus до Бен-Гуріона.
Експлуатація повітряних суден із чотирма двигунами буде дозволена у виняткових випадках і лише за наявності спеціального дозволу.
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