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АНАЛІТИКА

Італія наклала арешт на 11 вілл близького до Путіна олігарха - ЗМІ

 

Італійська влада наклала адміністративний арешт на 11 одиниць нерухомості на Сардинії, які належать російському олігарху Моше Кантору.

Про це пише місцеве видання L'Unione Sarda, повідомляє "Європейська правда".

68-річний Кантор у квітні був внесений до санкційних списків ЄС та Великої Британії як людина, близька до президента Росії Владіміра Путіна.

Він був основним власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив "Акрона", його статки Forbes оцінює у $4,6 млрд. Після введення санкцій Кантор передав свою частку в управління менеджменту.

Саме у зв'язку з санкціями італійська влада наклала арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо, зареєстрованих безпосередньо на Кантора або пов'язаних з ним.

Видання також повідомляє, що під час сповіщень про заходи щодо арешту вілл правоохоронці звернули увагу на присутність громадян України в одній з резиденцій. Це були люди, які залишили свою країну через російське вторгнення. Видання зазначає, що ситуація може пояснюватися тим, що дружина Кантора має українське походження.

2013 року тодішній президент Італії Джорджіо Наполітано нагородив Кантора званням кавалера Великого хреста ордену "За заслуги перед Італійською Республікою".
 

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