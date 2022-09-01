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США створять мережу дронів на Близькому Сході для стримування Ірану, - WSJ
09:32 01.09.2022 |
ВМС США спільно з Ізраїлем, Саудівською Аравією та іншими близькосхідними країнами працюють над створенням мережі безпілотників, яка має допомогти "стримати" іранські збройні сили в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
У США розраховують, що до наступного літа близько 100 розвідувальних БПЛА будуть вести спостереження на території від Суецького каналу до узбережжя Ірану.
Всі подробиці про ініціативу засекречені. Відомо, що тестовані американськими ВМС дрони можуть відправляти докладні зображення та інші дані.
Вони будуть передавати всі отриману інформацію в командний центр США в Бахрейні. Поки у випробуваннях беруть участь безпілотні апарати без будь-яких озброєнь. Експерти очікують, що в майбутньому США почнуть оснащувати БПЛА зброєю, проте це може "викликати бурхливі суперечки", зазначає WSJ.
Наприкінці серпня США завдали авіаударів по об'єктах проіранських угруповань в Сирії. Президент Джо Байден говорив, що цей крок був здійснений "в інтересах національної безпеки і зовнішньої політики" Сполучених Штатів. Міноборони РФ стверджувало, що Вашингтон сам бере участь у підготовці бойовиків терористичних формувань.
Байден також заявив, що застосує силу як крайній захід, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.
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