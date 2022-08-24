Італія восени 2024 року може звести споживання російського газу до нуля - Драгі

Італія могла б повністю відмовитися від імпорту газу з РФ з осені 2024 року, заявив у середу голова ради міністрів країни Маріо Драгі.

"Італія може скоротити до нуля імпорт російського газу з осені 2024 року", - наводить Bloomberg слова політика.

Він також заявив, що наступного засідання Ради ЄС буде представлено план Брюсселя щодо встановлення граничних цін на газ.

Напередодні кілька провідних італійських політиків висловилися за підтримку ідеї запровадження "стелі" цін на газ. Водночас вони по-різному оцінюють, на якому рівні потрібно приймати це рішення: італійському або загальноєвропейському.

У Празі 30-31 серпня під головуванням Борреля відбудеться неформальна зустріч (формат "Гімніх") глав МЗС країн ЄС, де, зокрема, обговорюватимуть і це питання.

