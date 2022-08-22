Греція вийшла з-під фінансового нагляду Євросоюзу, що тривав 12 років

Глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс привітав офіційний вихід його країни із системи зовнішнього фінансового нагляду ЄС, яку було запроваджено в умовах фінансової кризи ще 2010 року.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

За словами Міцотакіса, 20 серпня 2022 року - це "історичний день для Греції та всіх греків". Адже так званий посилений нагляд ЄС над економікою діяв протягом 12 років.

Він наголосив, що ті помилки, які призвели до тяжкої фінансової кризи у Греції останніми роками, у жодному разі не мають повторитися.

Греція пережила тяжку фінансову кризу, яка почалася 2010 року, нагадує DW. І в результаті під тиском кредиторів мусила запровадити суворі заходи економії. Жителі країни втратили при цьому до 25% доходів.

У серпні 2018 року Греція успішно завершила третю програму зовнішньої фінансової допомоги. І тепер, як зазначив напередодні міністр фінансів країни Христос Сайкурас, країна повертається до європейських стандартів і не є винятком у єврозоні.

Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні відзначив, що успіхи Греції тим похвальніші, що їх досягнуто в умовах кризи через пандемію COVID-19 та вторгнення росії в Україну.

Як уточнюється, на час погашення кредитів Греція залишиться під наглядом, як і інші держави ЄС - Ірландія, Іспанія, Кіпр і Португалія, котрі отримували фінансову допомогу.