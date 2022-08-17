Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина і Ізраїль повністю відновлюють дипломатичні відносини

 

Прем'єр-міністр Яїр Лапід і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час розмови в середу домовилися про взаємне повернення послів і генеральних консулів, а відтак про повне відновлення дипломатичних відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Haaretz.

У своїй заяві Лапід зазначив, що "відновлення зв'язків з Туреччиною є важливим активом для стабільності регіону та має велике економічне значення для громадян Ізраїлю".

"Ми продовжимо працювати та зміцнювати міжнародний авторитет Ізраїлю у світі", - сказав Лапід.

Нагадаємо, Туреччина попросила посла Ізраїлю залишити країну через події у травні 2018 року на адміністративному кордоні сектора Газа, де від рук ізраїльських військових загинули десятки палестинців. Крім того, турецький уряд відкликав послів в Тель-Авіві та Вашингтоні для консультацій.

Ізраїль у відповідь видворив консула Туреччини у Єрусалимі.

Варто зазначити, що Туреччина й Ізраїль обмінялися послами після шестирічної перерви лише за півтора року перед тим. До того країни розірвали дипломатичні відносини в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи".

Тоді ізраїльські військові перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа.

Внаслідок інциденту загинули 10 турецьких пропалестинських активістів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,1738
  0,1408
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3984  0,18 0,46 40,3150  0,19 0,48
EUR 39,8144  0,17 0,43 41,0494  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес