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АНАЛІТИКА

Інвестувала 8 млрд доларів. США розслідують діяльність фірми, пов'язаної з Абрамовичем

 

США проводять розслідування діяльності компанії Concord Management, яка здійснювала інвестиції хедж-фондів на мільярди доларів для російського мільярдера Романа Абрамовича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Розслідування, проведене Комісією з цінних паперів та ФБР, зосереджено на тому, як партнери Абрамовича використовували кілька офшорних підставних компаній для інвестування восьми мільярдів доларів у хедж-фонди та приватні інвестиційні компанії.

Влада шукає інформацію про грошові потоки в більш ніж десяток підставних компаній, що базуються в таких притулках, як Британські Віргінські острови і Острів Джерсі, і з них.

У червні суд США видав ордери на конфіскацію двох розкішних літаків, що належать Абрамовичу, відповідно до санкцій, введених США після вторгнення Росії в Україну.

Міністерство юстиції США також домагається від Конгресу більш широких повноважень для арешту активів російських олігархів як засобу чинення тиску на Москву у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Статті на тему:

08.06.22 Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
"Благодаря содействию господина Абрамовича, украинская и российская делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, через которые смогли спасти более 400 000 человек", - говорится в письме Арахамии.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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