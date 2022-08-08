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АНАЛІТИКА

Колишній партизан Петро став президентом Колумбії

 

У Колумбії президентом уперше став представник лівих сил - колишній партизан Густаво Петро. У неділю, 7 серпня, у столиці країни Боготі відбулася церемонія його інавгурації.

У своїй промові новий глава держави заявив, що Колумбії надано "другий шанс", щоб викорінити насильство та бідність, і пообіцяв проводити економічну політику, яка дозволить покласти край нерівності в державі.

"Я не хочу, щоб у нас було дві держави, я не хочу розшарування суспільства. Я хочу сильну, справедливу та згуртовану Колумбію", - наголосив він.

Петро оголосив, що має намір відновити мирні переговори по всій країні з повстанцями та пообіцяв пом'якшити покарання бійцям ліворадикальних Революційних Збройних Сил Колумбії (FARC) в обмін на інформацію.

"Ми закликаємо всіх, хто озброєний, залишити свою зброю у минулому. Прийміть законні переваги в обмін на мир та остаточне викорінення насильства", - додав він.

Колишній партизан із лівого угруповання

62-річний Густаво Петро в молоді роки приєднався до лівого повстанського угрупування М-19 і два роки провів у в'язниці. Згодом він відмовився від збройної боротьби, працював дипломатом у Бельгії та обіймав посаду мера Боготи.

В межах передвиборчої кампанії Петро обіцяв провести глибокі реформи в Колумбії, зокрема запровадити податок на багатство, ухвалити надзвичайну програму боротьби з голодом, відмовитися від нафти і газу та зробити ставку на відновлювані енергоносії.

Колумбія - друга за чисельністю населення країна Південної Америки. Більшість із її 50 мільйонів жителів традиційно дотримуються консервативних поглядів. У країні сильне соціальне розшарування, проте через насильство з боку повстанських угруповань під час тривалого збройного конфлікту представники лівих у Колумбії досі мали погану репутацію.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Колумбія
 

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