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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Французька Societe Gnrale оцінила збиток від продажу свого банку в Росії у 3 мільярди євро
16:50 03.08.2022 |
Французька банківська група компаній Societe Generale зафіксувала збиток у розмірі 3,3 млрд євро до вирахування податків від продажу бізнесу в Росії.
Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за другий квартал 2022 року, передає Forbes.
Водночас компанія заявила, що вихід із російського ринку стався "планомірно та ефективно".
За підсумками другого кварталу, загалом Societe Generale відзвітувала про збиток у розмірі 1,5 млрд євро з урахуванням продажу "Росбанку", що належав їй, і його страхового бізнесу.
При цьому виторг компанії за квартал збільшився на 12,8% порівняно з тим же періодом 2021 року. Негативні наслідки продажу бізнесу в Росії були переважно компенсовані в першій половині 2022 року, заявила група.
Як повідомлялося, Societe Generale у квітні продала "Росбанк" та його страховий бізнес холдингу "Інтеррос" російського мільярдера Володимира Потаніна.
Societe Generale - перша з великих європейських фінансових груп, яка оголосила про вихід із Росії.
Societe Generale входить до числа європейських банків з найбільшим ризиком щодо Росії, разом з австрійським Raiffeisen Bank International та італійським UniCredit.
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