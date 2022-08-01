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У Лівані затримано сирійське підсанкційне судно з викраденим в Україні зерном
10:42 01.08.2022 |
Судно "Лаодікія", яке перевозило викрадену з окупованих РФ територій України агропродукцію, затримано в порту міста Тріполі (Ліван).
"Суд своїм рішенням затримав судно "Лаодікія", пришвартоване в порту Тріполі, і передалв розслідування до відділу інформації. Зі свого боку посольство України в Лівані домоглося рішення про затримання корабля на 72 години", - повідомила Міжнародна ліванська радіомовна корпорація (LBCI), передає Інтерфакс-Україна.
Ліванська газета "Ан-Нахар" із посиланням на посольство України в Лівані повідомила, що "під час російської окупації з окупованих Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей було вкрадено понад 500 тис. тонн зерна", додавши, що "були спроби переправити більшість цього зерна до країни Близького Сходу, включно з Єгиптом, Туреччиною і Сирією, і було зафіксовано спроби перекидання до Лівану". У заяві посольства зазначено, що українські правоохоронці довели причетність 78 судів до незаконного перевезення викраденого українського зерна, і цей перелік постійно оновлюється.
Видання наголошує, що це ж стосується і "Лаодікії", що заарештована рішенням українського суду та перебуває під санкціями США.
На сторінці посольства України в Лівані у Facebook 20 липня з'явилося повідомлення про те, що Україна звернулася до влади Лівану у зв'язку з виявленням у порту Тріполі російського корабля з краденим зерном.
"Дипломатична місія України в країні Близького Сходу повідомила в четвер, що сирійське вантажне судно, що знаходиться під санкціями США, перевозить ячмінь, украдений із країни, що роздирається війною, пришвартувалося в Лівані. За повідомленням посольства України в Бейруті, суховантажне судно "Лаодикія" пришвартувалося в порту Тріполі, другого за величиною міста Лівану. У посольстві заявили, що перевозять 5 тис. тонн борошна та 5 тис. тонн ячменю. Раніше у 2015 році Міністерство фінансів США наклало санкції на організацію "Лаодікії" за приналежність до уряду президента Сирії Башара Асада", - йдеться в повідомленні.
"Лаодікія" спочатку прямувала до порту Тартус у Сирії і мала прибути туди на початку цього тижня, і невідомо, чому судно було перенаправлене до ліванського порту Тріполі і чи вивантажувалося воно в ньому.
Цю інформацію підтвердив і посол України в Лівані Ігор Осташ.
"На зерновому фронті є новини. Ми зробили дуже важливий крок - за зверненням посольства до суду нам вдалося заарештувати сирійське судно Laodicea в порту Тріполі на 72 години. Завдяки злагодженим діям нашої команди ми зробили це перше рішення окружного суду за один день і завершили процес пізно вночі. І що важливо, встигли перед вихідними. Були побоювання, що вночі воно може зникнути. З боку ліванської влади подібне рішення ухвалив прокурор касаційного суду Лівану", - написав Осташ у Facebook.
Пізніше Осташ повідомив, що у справі із сирійським кораблем Laodicea з'явився турецький посередник Loyal agro Co LTD, який купив цей вантаж і заявляє, що "товар не крадений".
"Мовляв, ми везли борошно до Сирії, а там ціна $600 за тонну. А от у Лівані можна виторгувати по $620 і навіть $650. Тому вони вирішили наварити трохи в Лівані, продавши тут 5 тис тонн. Звичайно, це меседж для ліванців, оскільки тут хлібна криза дуже серйозна. Але що головне в цій заяві, то це не держава Ліван є покупцем, а приватний бізнес", - написав посол у Facebook.
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