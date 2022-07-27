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АНАЛІТИКА

Ізраїль пригрозив завдати сильного удару по ядерних об'єктах Ірану

 

Ізраїль може завдати сильних ударів по Ірану, які будуть спрямовані на стримування виробництва ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца в ефірі 13 каналу.

Він підкреслив, що зараз Іран з його спробами отримати ядерну зброю є небезпекою не тільки для Ізраїлю, але і для всього світу.

"Зрештою, ми можемо завдати сильного удару, щоб стримати (іранський - ред.) атом", - зазначив Ганц.

При цьому міністр додав, що Єрусалим незадоволений новою ядерною угодою, яку запропонували Тегерану. У Ірану з'явиться шанс отримати тимчасову відстрочку щодо санкцій і тим самим підняти свою економіку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що армія Ірану змогла розробити найсучасніші БПЛА. Подібну зброю керівництво країни могло б продати своїм партнерам.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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