Volvo скорочує штат співробітників у Росії

У прес-службі Volvo Group повідомили про те, що компанія почала скорочувати персонал у російських підрозділах для адаптації до умов, що змінилися.

Умови, на яких звільнятимуть співробітників, і кількість звільнених зараз визначає керівництво російського офісу Volvo Group. Наразі невідомо, яких підрозділів торкнуться скорочення. Компанія при цьому не ухвалювала рішення про вихід з російського ринку.

"Завод Volvo Group у Калузі продовжить функціонувати в режимі тимчасового припинення діяльності до ухвалення нового рішення. Співробітники заводу зараз продовжують перебувати в режимі простою", - Volvo Group.

На початку березня завод у Калузі призупинив роботу через неможливість імпорту автокомпонентів та деталей.

Про майбутні скорочення стало відомо на початку липня.