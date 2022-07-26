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Volvo скорочує штат співробітників у Росії
12:46 26.07.2022 |
У прес-службі Volvo Group повідомили про те, що компанія почала скорочувати персонал у російських підрозділах для адаптації до умов, що змінилися.
Умови, на яких звільнятимуть співробітників, і кількість звільнених зараз визначає керівництво російського офісу Volvo Group. Наразі невідомо, яких підрозділів торкнуться скорочення. Компанія при цьому не ухвалювала рішення про вихід з російського ринку.
"Завод Volvo Group у Калузі продовжить функціонувати в режимі тимчасового припинення діяльності до ухвалення нового рішення. Співробітники заводу зараз продовжують перебувати в режимі простою", - Volvo Group.
На початку березня завод у Калузі призупинив роботу через неможливість імпорту автокомпонентів та деталей.
Про майбутні скорочення стало відомо на початку липня.
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