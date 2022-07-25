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АНАЛІТИКА

В Ізраїлі назвали спроби закриття Єврейського агентства в Росії серйозною подією, яка вплине на відносини між країнами

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда у Twitter.

"Сьогодні я провів дискусію про діяльність Єврейського агентства в Росії. Відносини з Росією важливі для Ізраїлю, єврейська громада в Росії велика і важлива, і вона спливає в кожному політичному розмові з урядом в Москві. Закриття офісу агентства стане серйозною подією, яка вплине на відносини", - підкреслив Лапід.

При цьому прем'єр зазначив, що він доручив єврейській делегації бути готовою до відправки в Москву для переговорів щодо збереження роботи агентства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Російської Федерації вимагає припинити роботу Єврейського агентства (Сохнут) на території країни. Воно займається питаннями репатріації в Ізраїль.

Пізніше Ізраїль вирішив направити в Москву урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства (Сохнут).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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