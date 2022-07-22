Інвестори почали хеджувати ризики виходу Італії з єврозони

Політична криза в Італії змусила інвесторів замислитися про ризики виходу країни із зони євро та про способи хеджувати такі ризики, пише агентство Bloomberg.

Спред між старими та новими п'ятирічними кредитно-дефолтними свопами (CDS) виріс на 14 базисних пунктів, до максимуму з 2018 року, на новинах про відставку прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, розпуск парламенту та призначення нових парламентських виборів на 25 вересня.

Різниця між старими та новими кредитно-валютними свопами, випущеними після 2014 року відповідно до оновлених правил Міжнародної організації свопів та деривативів (ISDA), полягає в тому, що останні забезпечують інвесторам кращий захист від переведення державних боргових зобов'язань в іншу валюту.

Інвестори побоюються, що в результаті нових виборів в італійському парламенті збільшиться кількість євроскептиків, а новий уряд може обрати менш відповідальний курс у податково-бюджетній політиці, пише Bloomberg.

Вартість італійських облігацій впала після відставки Драгі, а потім знизилася ще сильніше у четвер, коли Європейський центральний банк підвищив відсоткові ставки вперше за 11 років і сильніше, ніж очікували учасники ринку.

