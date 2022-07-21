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АНАЛІТИКА

Президент Італії розпустив парламент, будуть дострокові вибори

 

Президент Італії Серджо Матарелла в четвер підписав указ про розпуск парламенту, що означає проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai.

Своє рішення Матарелла ухвалив після консультацій із спікерами обох палат італійського парламенту відповідно до статті 88 Конституції країни.

Таким чином, в Італії мають відбутися дострокові вибори. Італійські ЗМІ називають найбільш імовірною датою їхнього проведення 25 вересня.

Перед тим Матарелла з другого разу прийняв відставку прем'єра Маріо Драгі.

Сенат Італії у середу підтримав резолюцію з висловом довіри його уряду. Але він отримав лише 95 голосів, тоді як у Сенаті засідає 321 сенатор. Це найнижчий результат, якого уряд досяг у цьому законодавчому органі.

Праві партії - "Вперед, Італіє", "Рух 5 зірок" та "Ліга" - взагалі відмовилися голосувати за резолюцію та бойкотували її розгляд у парламенті. Це означало, що може не зібратися достатньо голосів для оголошення кворуму в Сенаті, коли його рішення мають законну силу.

Праві партії виступали за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат.

Нагадаємо, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.
Ключові теги: Італія
 

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