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АНАЛІТИКА

Президент Італії прийняв відставку прем'єр-міністра Драгі

 

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі передав президенту республіки Серджо Маттарелле прохання про відставку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канцелярії президента Італії.

"Президент Італії Серджо Маттарелла ухвалив сьогодні прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який після доповіді про вчорашнє обговорення та голосування в Сенаті, знову заявив про свою відставку. Президент Республіки взяв це до уваги. Уряд залишається при владі для виконання поточних обов'язків.", - пише пресслужба канцелярії.

Напередодні Сенат Італії проголосував за вотум довіри чинному прем'єр-міністру. Перед цим Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник, і тому він вирішив піти у відставку, однак президент не прийняв його бажання піти з посади.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Італія
 

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