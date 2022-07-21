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Сенат Італії висловив довіру Драгі
22:44 20.07.2022 |
Сенат Італії проголосував за вотум довіри чинному прем'єр-міністру Маріо Драгі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Reppublica.
Відзначається, що в ході голосування 95 сенаторів проголосували за вотум довіри для Драгі, але 38 були проти.
Всього 133 з 315 депутатів Сенату взяли участь у голосуванні. Члени трьох найбільших партій - "Рух п'яти зірок", "Вперед Італія" і "Ліга" - відмовилися голосувати.
Варто зауважити, що Драгі вже вдруге надають вотум довіри. Але члени ключової партії "Рух п'яти зірок", яка входить до коаліції, знову не взяли участь у голосуванні. Тому відставка Драгі все ще залишається можливою.
Нагадаємо, раніше Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник, і тому він сам вирішив піти у відставку. Проте президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв його бажання піти з посади.
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